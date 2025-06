Via libera condizionato dell’Ue all’ops di UniCredit su Bpm

La Commissione Europea ha dato il via libera condizionato all'ops di Unicredit su BPM, garantendo la tutela della concorrenza. La decisione è legata al rispetto rigoroso degli impegni assunti, tra cui la vendita di 209 filiali per evitare concentrazioni eccessive. Questo passaggio apre nuove prospettive nel settore bancario italiano, dimostrando come la regolamentazione possa favorire operazioni strategiche mantenendo equilibrio e trasparenza. L’operazione potrebbe così trasformare il panorama finanziario nazionale, rafforzando le posizioni di mercato e migliorando l’offerta ai clienti.

La Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea ha dato il suo via libera condizionato al «pieno rispetto degli impegni assunti» alla fusione che risulterebbe dall' offerta pubblica di scambio (Ops) di UniCredit su Banco Bpm. Tra le condizioni poste la vendita di 209 filiali da parte da parte dell'istituto di Piazza Gae Aulenti. «L'approvazione della fusione da parte della Commissione è subordinata al pieno rispetto degli impegni proposti da UniCredit per rispondere alle preoccupazioni di Bruxelles in merito al livello di concorrenza nel settore bancario italiano», si legge in una nota.

