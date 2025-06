Via libera al rifacimento dei giardini di viale Matteotti

Via libera al rifacimento dei giardini di viale Matteotti, un passo deciso verso la riqualificazione urbana del centro storico. Dopo il rilancio del Circolo tennis e i lavori al palazzetto dello sport, l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Sisti continua a investire nel cuore della città , trasformando ogni angolo in uno spazio vivibile e invitante. Ma non finisce qui, perché la giunta comunale ha approvato...

Prosegue l’opera di riqualificazione urbana dell’area asud della cittĂ nel centro storico, voluta dal sindaco Andrea Sisti (foto). Il nuovo Circolo tennis, riqualificato grazie ad un intervento pubblico-privato è stato inaugurato la settimana scorsa, mentre nella zona dello stadio comunale Mercatelli, proseguono a ritmo serrato i lavori per il restyling del vecchio palazzetto dello sport. Ma non finisce qui perchĂ© la giunta comunale ha approvato di recente anche il progetto esecutivo per le "opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione paesaggistica nel viale Giacomo Matteotti, area della "passeggiata" (giardini di viale Matteotti). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via libera al rifacimento dei giardini di viale Matteotti

