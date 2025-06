Via dei Coronari nuovo centro della movida romana | residenti infuriati ma il Tar lascia aperto un locale

Nel cuore pulsante di Roma, via dei Coronari si trasforma in un vivace centro della movida, attirando giovani e turisti. Tuttavia, i residenti sono sempre più infuriati per il caos notturno, tra musica alta e assembramenti. Nonostante le proteste, il TAR ha deciso di mantenere aperto un locale, alimentando il dibattito su come preservare l’equilibrio tra divertimento e qualità di vita. Continua a leggere...

Negli ultimi anni via dei Coronari, nel cuore del centro storico di Roma, è diventata piena di locali, che servono alcolici fino a notte fonda e che mettono musica ad alto volume, provocando la rabbia dei residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

