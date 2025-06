Via Alfieri nella giungla di rifiuti spunta anche un forno a microonde

Nel cuore di via Alfieri, tra cumuli di rifiuti e degrado, spunta un inatteso protagonista: un forno a microonde abbandonato. Questa inquietante scena rivela la commistione di disservizi e incuria che avvolge l’area, trasformando ciò che dovrebbe essere una strada cittadina in una vera e propria giungla urbana. È il simbolo di un territorio che chiede interventi urgenti e concrete soluzioni.

