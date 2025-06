Via ai grandi concerti E’ la notte di Zucchero per i 14mila dello stadio | Un’estate mai così ricca

di un'estate indimenticabile, ricca di emozioni e musica di qualità. Zucchero torna a incantare i fan italiani con il suo "Overdose d’amore tour", portando sul palco uno spettacolo unico, pronto a conquistare l'intero stadio del Conero e oltre. Con pochissimi biglietti rimasti, questa è l’occasione perfetta per vivere una notte magica all’insegna del grande blues e della buona musica. Un evento che promette di lasciare il segno e di scrivere nuove pagine di storie musicali.

E’ il giorno del grande debutto per Zucchero allo Stadio del Conero. Il suo "Overdose d’amore tour" parte proprio da Ancona, e dopo il capoluogo toccherà solo altre quattro città italiane per poi viaggiare nel mondo: Bari, Roma, Torino e Padova. Quasi sicuro il tutto esaurito (circa 14mila posti). Sono rimasti a disposizione solo pochissimi biglietti, acquistabili sul circuito Ticketone o al botteghino (dalle ore 15). Il concerto segna il via alla stagione dei grandi eventi pop nel capoluogo. Eventi molto attesi, visto che al sold-out già annunciato da tempo per Ultimo, atteso il 2 luglio, si aggiunge quello dei Pinguini Tattici Nucleari, che si esibiranno sabato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via ai grandi concerti. E’ la notte di Zucchero per i 14mila dello stadio: "Un’estate mai così ricca"

