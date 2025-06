Vetrina internazionale sul ring per Obaid Al Palapalestre sfida il venezuelano Marquez

Stasera al Pala Palestre di via Tumiati si accendono i fari sulla grande sfida internazionale di pugilato: Obaid, in cerca del titolo dei mosca, affronta il venezuelano Marquez in un evento di altissimo livello valido per la Fpi e l’assegnazione del titolo internazionale Ubo. Un appuntamento imperdibile che promette emozioni e spettacolo, riunendo appassionati e sportivi da tutto il mondo. La serata si preannuncia memorabile, con una cornice di prestigio e grandi protagonisti.

Sul ring Obaid a caccia del titolo dei mosca. Un appuntamento pugilistico che si terrà nella serata odierna al Pala palestre di via Tumiati, valido come riunione internazionale ordinaria per la Fpi, dove verrà assegnato il titolo internazionale pesi mosca Ubo. Il programma degli incontri e dettagli sono stati illustrati ieri mattina nella residenza municipale, alla presenza di Francesco Carità, assessore allo sport, Massimiliano Duran, organizzatore per l'Accademia, Soili Schiavi, amministratore Unico L'Accademia e Ahmed Obaid, pugile dell'Accademia. "Un appuntamento di pugilato che vedrà incontri di grande livello – ha sottolineato l'assessore Carità – con l'assegnazione di un importante titolo.

