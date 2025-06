Vestiti e prodotti con marchi contraffatti donati alla Croce rossa italiana e alla Caritas

Un gesto di solidarietà e responsabilità emerge dalla donazione di circa 20.000 vestiti e prodotti contraffatti da parte della Guardia di Finanza di Perugia alla Caritas di Città di Castello e alla Croce Rossa Italiana. Un passo importante per valorizzare il riuso e sensibilizzare sulla lotta contro il mercato illecito, trasformando materiali sequestrati in aiuto concreto per chi ne ha bisogno. Questa iniziativa dimostra come la collaborazione tra istituzioni e organizzazioni di volontariato possa fare davvero la differenza.

La Guardia di Finanza di Perugia ha donato alla Caritas diocesana di Città di Castello e alla Croce rossa italiana circa 20.000 prodotti di varia natura, tra cui capi d'abbigliamento, in precedenza posti sotto sequestro, dalla Compagnia di Città di Castello, per "abusivismo commerciale" nei.

