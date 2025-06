Verso le elezioni regionali L’ex Pd Nobili ora corre per Avs | | Marche un disastro sulla sanità

Mentre l’Italia si avvicina alle imminenti elezioni regionali, la scena politica si infiamma con scontri e richieste di chiarezza. Andrea Nobili, candidato indipendente nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, denuncia il caos sulla data delle votazioni e invita governo e Regione a stabilire un calendario certo. La trasparenza e la chiarezza sono fondamentali per una scelta consapevole. Ma fino a quando dovremo aspettare una risposta definitiva?

"Ci dicano quando si andrà a votare per le Regionali, essere in campagna elettorale senza una data certa non ha senso". Andrea Nobili, candidato indipendente inserito nella lista Alleanza Verdi e Sinistra alle regionali del prossimo autunno, chiede a governo e presidente della Regione un’indicazione certa: "La filiera di destra vuole scegliere ciò che più le conviene, ma sappia che, come ha detto il candidato presidente del centrosinistra, Matteo Ricci, noi saremo sempre pronti, a Ferragosto o a Natale". L’avvocato anconetano, ex assessore in quota Partito Democratico ed ex Garante per i Diritti delle Marche, ha presentato ieri la sede della sua campagna elettorale, in via Mamiani, nel cuore del quartiere popolare degli Archi, in vista di un primo evento pubblico fissato per stasera alle 19: "Non è stata una scelta casuale quella degli Archi, un luogo simbolo, tra il porto e la Mole, un quartiere con solide radici nel passato, ma sempre più aperto verso il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it