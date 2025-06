Verso la fine del regime l’attivista | La guerra preoccupa per il vuoto di potere gli iraniani vogliono decidere del loro futuro

Il destino del loro Paese, ma l’instabilità crescente rischia di inghiottire ogni speranza di cambiamento. Con gli ayatollah sull’orlo del baratro, la volontà degli iraniani di decidere il proprio futuro si scontra con tensioni internazionali e conflitti imminenti. La questione è: fino a che punto la guerra potrà aprire la strada a una possibile rinascita democratica? C’è chi crede che il popolo iraniano meriti di scegliere liberamente il proprio cammino.

Gli ayatollah sull'orlo del baratro in Iran. L'attivista iraniano per i diritti umani: " Ma devono essere gli iraniani a scegliere il loro destino". C'è chi crede che la guerra scatenata da Israele, oltre a fermare la corsa al nucleare dell'Iran possa far cadere gli ayatollah. E in questo modo portare la democrazia nel Paese. A dirla tutta, il nome dell'operazione lanciata da Israele è Rising Lion, Leone nascente, e richiama non solo un versetto biblico sulla forza di Israele, ma anche il leone raffigurato sulla bandiera persiana prima del 1979, simbolo rimosso dal regime degli ayatollah.