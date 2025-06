Verso il nucleare | l’Italia aderisce all’Alleanza europea

L’Italia fa un passo significativo verso il futuro energetico aderendo ufficialmente all’Alleanza europea per il nucleare. Una decisione che segna una svolta strategica nel panorama energetico del Paese, aprendo nuove prospettive di sostenibilità e innovazione. Questo coinvolgimento rappresenta un tassello importante nel cammino verso un’Italia più verde e indipendente, anche se la strada verso il ritorno al nucleare è ancora lunga e tutta da percorrere.

Roma, 19 giu – L'Italia ha ufficialmente aderito all'Alleanza europea per il nucleare. L'annuncio è arrivato ieri dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Consiglio Energia di Lussemburgo. L'Italia verso il nucleare. Un passo importante, seppur simbolico, verso il ritorno all'atomo, che rimane però ancora lontano nella pratica. L'Alleanza europea per il nucleare, promossa dalla Francia nel febbraio 2023, è un'iniziativa che raccoglie un numero crescente di Stati membri dell'UE con l'obiettivo di sostenere l'energia nucleare come pilastro strategico della transizione energetica, in parallelo alle fonti rinnovabili.

Nuclitalia, la nuova società per il rilancio del nucleare in Italia, è il frutto della collaborazione tra Ansaldo Energia, Leonardo ed Enel, quest'ultima detentrice della maggioranza.

