Verso il blocco dei Diesel Euro 5 | Costretta a comprare una nuova auto per poter andare al lavoro

Con il blocco dei Diesel Euro 5 che scatterà il 1° ottobre a Parma, circa 270 mila veicoli in tutta la regione si vedranno costretti a cercare alternative per recarsi al lavoro. Questa misura, volta a migliorare la qualità dell'aria, sta spingendo molti automobilisti a valutare acquisti o soluzioni diverse. È un momento di cambiamento che coinvolge tutti, e la domanda ora è: come affrontare questa sfida senza compromettere i propri impegni quotidiani?

Costretta a comprare una nuova auto per poter continuare ad andare al lavoro. Dal 1° ottobre scatta anche a Parma il blocco dei Diesel Euro 5. Non potranno circolare nell'area interna alle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30. A meno di rinvii dell'ultima ora 270 mila veicoli, in tutta la regione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Verso il blocco dei Diesel Euro 5: "Costretta a comprare una nuova auto per poter andare al lavoro"

