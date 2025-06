versalis presenta a mantova impianto demo hoop per il riciclo chimico delle plastiche

Versalis, la società chimica di Eni, dà un importante passo avanti nella lotta ai rifiuti plastici presentando a Mantova l’impianto demo Hoop. Questa tecnologia innovativa permette di riciclare chimicamente le plastiche miste, offrendo una soluzione sostenibile e all’avanguardia per il futuro dell’ambiente. Un progresso che potrebbe rivoluzionare il settore del riciclo, contribuendo a un mondo più pulito e responsabile. La sostenibilità è alla portata di tutti.

(Adnkronos) – Versalis, società chimica di Eni, ha presentato oggi nello stabilimento di Mantova l'impianto demo di Hoop, la nuova tecnologia proprietaria per il riciclo chimico dei rifiuti in plastica mista. Lo rendo noto la società, specificando che attraverso questa tecnologia, complementare al riciclo meccanico, si possono trasformare i rifiuti in plastica mista in materia .