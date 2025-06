Verona prima in Veneto per imprenditori agricoli under 35

Verona si distingue come la prima provincia in Veneto per imprenditori agricoli under 35, un segnale positivo di vitalità e innovazione nel settore. Con 3.601 giovani imprenditori su un totale di 61.582 aziende regionali, questa generazione porta idee fresche, entusiasmo e passione, trasformando l’agricoltura in un'opportunità moderna e sostenibile. È il momento di scoprire come questi giovani stanno rivoluzionando il paesaggio rurale veneto, creando un futuro più verde e dinamico.

«Il Veneto è la prima regione del Nord e quarta in Italia per numero di imprese agricole under-35, che ad oggi sono 3.601 su un totale di 61.582 aziende. In loro riscontriamo idee, entusiasmo, passione per un lavoro che oggi è visto come opportunità e non certo come un ritorno al passato da 3. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Verona prima in Veneto per imprenditori agricoli under 35

