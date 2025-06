Venezia il matrimonio di Jeff Bezos da 30 milioni attira curiosi e polemiche

Venezia si prepara a vivere un evento da star: il matrimonio di Jeff Bezos, con un budget di 30 milioni, sta attirando sguardi e polemiche. La città , tra meraviglie storiche e attenzione globale, si anima di curiosità e discussioni. Le telecamere di "Fuori dal coro" catturano l’atmosfera unica che si respira tra tradizione e mondanità , portando alla luce un fenomeno che divide e affascina allo stesso tempo.

Il magnate di Amazon sta per convolare a nozze in Laguna: le telecamere di "Fuori dal coro" documentano l'aria che si respira in cittĂ . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, il matrimonio di Jeff Bezos da 30 milioni attira curiosi e polemiche

