Venerdì nero per chi vola | sciopero nazionale del trasporto aereo il 20 giugno Cosa fare per salvare il viaggio

Se avete un viaggio programmato per il 20 giugno, è fondamentale essere preparati per lo sciopero nazionale del trasporto aereo. Con circa 200.000 passeggeri coinvolti, ritardi e cancellazioni sono praticamente certo. Ma niente paura: conoscere le vostre opzioni e i giusti passaggi può aiutarti a salvare il viaggio. Ecco cosa fare per affrontare al meglio questa giornata difficile e minimizzare disagi e disservizi.

Firenze, 18 giugno 2025 – Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata difficile per chi dovrà viaggiare in aereo. È infatti in programma uno sciopero nazionale del trasporto aereo della durata di 24 ore, che potrebbe coinvolgere circa 200.000 passeggeri, secondo le stime di ItaliaRimborso. L’agitazione sindacale, che arriva proprio all'inizio dell’estate, rischia di provocare ritardi e cancellazioni su tratte sia nazionali che internazionali, creando gravi disagi per migliaia di viaggiatori. A confermare la portata dell’impatto è il fatto che l’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha già pubblicato l’elenco dei voli garantiti, disponibile online, mentre le fasce protette – durante le quali i collegamenti saranno comunque effettuati – restano quelle delle 7-10 e 18-21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venerdì nero per chi vola: sciopero nazionale del trasporto aereo il 20 giugno. Cosa fare per salvare il viaggio

