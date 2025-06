Venerdì nero | il 20 giugno è sciopero generale a rischio trasporti in tutta Italia

Preparatevi a un venerdì “nero” per l’Italia: il 20 giugno si apre uno sciopero generale che scuoterà trasporti, logistica e servizi pubblici. Con coinvolgimento di sigle sindacali di base come Usb e Cub, le ripercussioni saranno significative su treni, aerei, traghetti e autostrade, mettendo a dura prova la mobilità nazionale. Una giornata critica che richiede attenzione e pianificazione: ecco cosa aspettarsi e come affrontare questa sfida.

Sarà un venerdì nero per la mobilità italiana quello di domani, 20 giugno: è stato infatti confermato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà numerosi settori, con forti ripercussioni su trasporti pubblici, ferrovie, aeroporti, traghetti, autostrade e logistica. L’agitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base — Usb, Cub, Sgb, Fisi, Flai — ed . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Venerdì nero: il 20 giugno è sciopero generale, a rischio trasporti in tutta Italia

In questa notizia si parla di: venerdì - nero - giugno - sciopero

Sciopero dei treni rinviato dal 17 al 23 maggio 2025: si annuncia l’ennesimo venerdì nero in Lombardia - Il tanto temuto venerdì nero in Lombardia si avvicina. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, inizialmente programmato per il 17 maggio 2025, è stato rinviato al 23 maggio.

Rischio venerdì nero per i trasporti a Roma: il 20 giugno sciopero di bus, tram, Metromare https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/17/news/roma_sciopero_venerdi_20_giugno_bus_treni_metro-424675397/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Venerdì nero per i trasporti a Napoli, sciopero di 24 ore: orari e fasce garantite. Vai su Facebook

Venerdì nero per vaporetti, bus, tram: orari dello sciopero e fasce di garanzia; Domani è sciopero dei trasporti, Roma si prepara a un venerdì nero; Sciopero generale del 20 giugno: venerdì nero per i trasporti.