Velletri Inaugurato il nuovo Presidio di Polizia presso l’Ospedale di Velletri La sicurezza degli operatori sanitari e dei cittadini è un diritto fondamentale

Velletri compie un passo decisivo verso una comunità più sicura con l’inaugurazione del nuovo presidio di polizia presso l’ospedale. Un’operazione che rafforza la prevenzione e tutela in un luogo cruciale per la salute pubblica. La sicurezza di operatori sanitari e cittadini rappresenta un diritto fondamentale, e questa iniziativa segna un importante progresso nel garantire un ambiente protetto e sereno per tutti.

