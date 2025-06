Velletri chiede soldi ai genitori e colpisce la madre | arrestato 36enne

Una nuova inquietante vicenda scuote Velletri, dove un uomo di 36 anni ha colpito la madre durante un tentativo di estorsione, portando all’intervento della polizia e all’arresto. La cronaca di queste violenze domestiche evidenzia quanto le dinamiche familiari possano sfociare in momenti di grave tensione. La vicenda si conclude con l’intervento delle forze dell’ordine, ma resta il dolore di una famiglia segnata da eventi così drammatici.

L’uomo è stato bloccato dalla polizia dopo l’aggressione in casa, la madre aveva chiamato il 112. Ancora una violenza in ambito familiare a Velletri, in provincia di Roma. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentata estorsione dopo aver aggredito la madre con un pugno. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato ieri mattina a casa dei genitori con l’ennesima richiesta di denaro. Al rifiuto della madre, ha reagito colpendola e poi si è dato alla fuga. È stata proprio la donna, esasperata, a contattare il 112. Gli agenti, intervenuti rapidamente, sono riusciti a rintracciare il figlio poco dopo e ad arrestarlo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Velletri, chiede soldi ai genitori e colpisce la madre: arrestato 36enne

