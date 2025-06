Velisti per un giorno pazienti oncologici ed ematologici in barca nel golfo di Napoli

Nel suggestivo scenario del Golfo di Napoli, un gruppo di velisti ha regalato a pazienti oncologici ed ematologici una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà e della speranza. Un’esperienza unica, ricca di emozioni e di messaggi di conforto, che ha dimostrato ancora una volta che nessuno deve affrontare da solo questa battaglia. La vela diventa così simbolo di vicinanza e rinascita, ricordando a tutti che la forza della comunità può superare ogni ostacolo.

Una giornata all’insegna della solidarietà, carica di emozioni e speranza, con un messaggio importante lanciato alle ragazze e ai ragazzi e alle loro famiglie, ossia che non sono soli in questa battaglia. Il Golfo di Napoli ieri mattina ha fatto da cornice alla “Veleggiata nel mare della solidarietà, contro le leucemie e le patologie oncologiche”, la tradizionale uscita in barca a vela, dedicata ai pazienti dei Centri oncologici ed ematologici partenopei, accompagnati dai propri cari, dai velisti e dal personale medico. La veleggiata, giunta alla 9a edizione, è stata organizzata dall’Associazione sportiva UnoUnoCinque Sailing Team, insieme ad Ail Napoli e Lega Navale, e realizzata attraverso il sostegno di Generali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

