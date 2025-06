Vede il fumo fuoriuscire dal cofano | auto distrutta dalle fiamme

vede il fumo uscire dal cofano di un'auto in fiamme, creando un’immagine di paura e urgenza. La colonna di fumo e le fiamme si sono levate a diverse centinaia di metri, lasciando tutti sbalorditi. È stata una mattinata ad alta tensione per A.P., 64 anni di Loreggia, coinvolto in un incidente che ha messo a dura prova il suo coraggio e la sua prontezza di riflessi.

Le fiamme e la colonna di fumo sono state viste a diverse centinaia di metri di distanza. E' stata una mattinata ad alta tensione quella vissuta da un automobilista di 64 anni, A.P. di Loreggia. Oggi 19 giugno alle 10 mentre si trovava al volante della sua Alfa 159 station wagon, per cause al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Vede il fumo fuoriuscire dal cofano: auto distrutta dalle fiamme

In questa notizia si parla di: fiamme - fumo - vede - fuoriuscire

Bus prende fuoco, inferno sulla statale: fiamme alte e fumo, traffico paralizzato - ...ad assistere impotenti all'inaspettato sviluppo della situazione. Il fumo nero e denso si è diffuso nell'aria, creando un'atmosfera di angoscia e confusione.

Il mezzo è arrivato alla fermata intorno alle otto quando dalla parte superiore ha iniziato a fuoriuscire un denso fumo grigio Vai su Facebook

Vede il fumo fuoriuscire dal cofano: auto distrutta dalle fiamme; Vede del fumo uscire dal cofano dell'auto, mamma e figlio scendono appena in tempo; Vede del fumo uscire dal cofano, il tempo di accostare e l'auto prende fuoco.

Vede il fumo fuoriuscire dal cofano: auto distrutta dalle fiamme - Il proprietario, 64 anni di Loreggia è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo. Segnala padovaoggi.it

Vede il fumo uscire dall'auto, si allontana correndo. Questione di secondi e la macchina è avvolta dalle fiamme - Tempo pochi secondi e l'auto, una Fiat Panda, è stata avvolta dalle fiamme. Scrive msn.com