Vasto incendio nei boschi di Poggio Torriana impegnati 60 volontari | ma è una esercitazione

Un vasto incendio nei boschi di Poggio Torriana ha richiesto l’intervento tempestivo di 60 volontari, mentre un’operazione di esercitazione coinvolgeva 232 addetti. Quando un cittadino in transito a Saiano segnala un principio di incendio, scatta immediatamente l’allarme, attivando la catena di soccorsi. La pronta reazione dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze di emergenza sia fondamentale per proteggere ambienti e comunità, rafforzando il senso di sicurezza collettiva.

Un cittadino di passaggio a Saiano scorge un principio di incendio e segnala immediatamente il pericolo al numero unico 112 o al 115. Una chiamata che fa scattare subito l’allarme e mette in moto la catena degli interventi per fronteggiare l’emergenza e mettere in sicurezza le persone e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Vasto incendio nei boschi di Poggio Torriana, impegnati 60 volontari: ma è una esercitazione

