Varato il dispositivo del traffico per la processione del Corpus Domini

Prepariamoci a vivere una giornata di fede e tradizione! Per la processione del Corpus Domini di domenica 22 giugno, sono stati adottati specifici dispositivi del traffico per garantire sicurezza e ordine. Dalle ore 17:00, divieti di sosta e fermata interesseranno diverse vie e piazze centrali. Rimanete aggiornati e pianificate i vostri spostamenti: il rispetto di queste disposizioni è fondamentale per il successo dell’evento e la tranquillità di tutti.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della processione del Corpus Domini, in programma domenica 22 giugno, vigerà il seguente dispositivo del traffico: – istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, anche per residenti e autorizzati, a partire dalle ore 17:00 in piazza Orsini, via Rummo, via Porta Rufina, via Tomaselli, ponte Santa Maria degli Angeli, via Napoli, via Cesare Battisti, via Milano e piazza San Modesto; – chiusura al traffico veicolare, a partire dalle ore 18:45 e per il tempo necessario al completo passaggio della processione, lungo corso Garibaldi (nel tratto dal Duomo fino all’incrocio con piazza Orsini e via Ennio Goduti), in piazza Orsini, via Rummo, via Porta Rufina, via Tomaselli, ponte Santa Maria degli Angeli, via Napoli, via Cesare Battisti, via Milano e piazza San Modesto; L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Varato il dispositivo del traffico per la processione del Corpus Domini

In questa notizia si parla di: dispositivo - traffico - processione - corpus

Processione in onore di Santa Rita, varato il dispositivo del traffico - In occasione della tradizionale processione in onore di Santa Rita, prevista per mercoledì 21 maggio, è stato predisposto un apposito dispositivo del traffico.

Varato il dispositivo del traffico che vigerà in occasione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore del Corpus Domini in piazza S. Mod Vai su Facebook

Varato il dispositivo del traffico per la processione del Corpus Domini; Benevento, varato il dispositivo del traffico per la processione del Corpus Domini; Corpus Domini a San Modesto, varato il piano traffico.

festeggiamenti in onore del Corpus Domini: ecco il dispositivo del traffico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Processione del Corpus Domini a Catanzaro: ecco le modifiche alla viabilità - In occasione della tradizionale processione del Corpus Domini, in programma per giovedì 19 giugno 2025, il Comando di Polizia Locale del Comune di Catanzaro ha emanato un’ordinanza per garantire lo sv ... Riporta msn.com