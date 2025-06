Varano de’ Melegari | la Fondazione Caterina Dallara inaugura la nuova sede

Nel cuore di Varano de’ Melegari, la Fondazione Caterina Dallara svela la sua nuova sede, un simbolo di innovazione e impegno culturale. Dopo l’inaugurazione riservata alle istituzioni, la comunità è invitata a scoprire questo spazio di ispirazione e creatività. Un’occasione unica per condividere idee, passioni e progetti futuri. La porta è aperta: venite a vivere questa celebrazione di progresso e appartenenza.

La nuova sede della Fondazione Caterina Dallara, sorta nel cuore di Varano de' Melegari, in via Marconi 5, apre ufficialmente le sue porte con due momenti di festa. Dopo l'inaugurazione per le istituzioni in programma venerdì 20 giugno, sarà la volta dell'inaugurazione pubblica per la comunità.