Vandalizzato il murales dipinto dopo il femminicidio di Sofia Castelli la mamma | Offeso il suo ricordo

Il murales dedicato a Sofia Castelli, simbolo di memoria e lotta contro la violenza di genere, è stato vandalizzato. Un gesto insensato che offende la sua memoria e la lotta di tanti. La mamma di Sofia ha espresso dolore e speranza, auspicando che non ci fosse cattiveria dietro questo atto. Un episodio che riaccende il dibattito sulla tutela dei ricordi e sulla sensibilizzazione contro il femminicidio. Continua a leggere per scoprire come reagisce la comunità.

Alcuni vandali hanno imbrattato il murales dedicato a Sofia Castelli, la 20enne che a luglio 2023 fu uccisa nel sonno dall'ex fidanzato a Cologno Monzese (Milano). La mamma della ragazza ha condannato il gesto con un post su Facebook: "Spero che l'abbiano fatto senza cattiveria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: murales - sofia - castelli - mamma

Vandalizzato il murales dipinto dopo il femminicidio di Sofia Castelli, la mamma: Offeso il suo ricordo; Sofia avrebbe compiuto ventidue anni: Merita di non essere dimenticata; Cologno Monzese, Sofia Castelli uccisa nel sonno dall’ex. Le lacrime delle amiche.

Vandalizzato il murales dipinto dopo il femminicidio di Sofia Castelli, la mamma: “Offeso il suo ricordo” - Alcuni vandali hanno imbrattato il murales dedicato a Sofia Castelli, la 20enne che a luglio 2023 fu uccisa nel sonno dall'ex fidanzato a Cologno Monzese ... Da fanpage.it

La mamma di Sofia Castelli, uccisa dall’ex fidanzato: “Non le è stato permesso di vivere la sua vita” - it Daniela Zurria, mamma di Sofia Castelli, uccisa a 20 anni dall’ex fidanzato: “A mia figlia è stato impedito di vivere, eppure avrebbe dato tanto all’umanità: non lo ... Scrive fanpage.it