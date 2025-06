Valvole di non ritorno caditoie griglie fogne e scarichi | al via lavori per la sicurezza idraulica di centro e Oltresavio

Al via un importante intervento di sicurezza idraulica nel centro e oltre Savio, grazie all’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento delle reti di fognatura pubblica. Questa iniziativa, selezionata tramite gara aperta con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo dall’Unione dei Comuni Valle Savio, rappresenta un passo fondamentale per garantire un sistema fognario più sicuro ed efficiente. La tutela dell’ambiente e la tutela della comunità sono ora più vicine che mai.

Aggiudicati i lavori di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento di reti e scarichi diretti di fognatura pubblica. Oggi l'Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato – con procedura di gara aperta e con il criterio del miglior rapporto qualitàprezzo – l'appalto sui lavori di messa in.

