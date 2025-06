Value Retail Accademy | giovani professionisti del mondo del retail di lusso

In occasione del terzo anno del Retail Experience Programme, la Value Retail Academy ha celebrato il talento dei giovani professionisti del lusso con un evento esclusivo al Teatro Magnani di Fidenza. Durante il corso, gli allievi hanno affinato competenze strategiche e creative, pronti a rivoluzionare il settore retail di alta gamma. Un percorso formativo che trasforma la passione in eccellenza, alimentando il futuro del retail di lusso.

