Valle Caudina | nascono l’Interact e il Rotary Community Corps

Valle Caudina si arricchisce di due importanti iniziative: l’Interact e il Rotary Community Corps, simboli di inclusione, formazione e solidarietà. Martedì 24 giugno 2025, alle ore 18:00, presso l’Istituto Omnicomprensivo “Francesco De Sanctis” di Cervinara (AV), il Rotary Club Valle Caudina, guidato dal presidente Rino Bottillo, presenterà ufficialmente queste nuove realtà, segnando un passo decisivo verso un futuro più unito e solidale.

