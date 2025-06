Valerio Zelli torna con il singolo Shalalalalla | un inno alla leggerezza per l’estate 2025

Valerio Zelli, voce iconica degli Oro, torna a catturare il cuore dell’estate 2025 con il suo nuovo singolo “Shalalalalla”. Un inno alla leggerezza, con sonorità fresche e ritmate che invitano a lasciarsi andare. Disponibile su tutte le piattaforme, questo brano promette di diventare la colonna sonora perfetta per le giornate di sole e spensieratezza. Prepariamoci a cantarlo tutti: perché questa estate, la musica è più viva che mai!

È uscito lo scorso 6 giugno "Shalalalalla", il nuovo singolo estivo di Valerio Zelli, voce storica degli Oro, che torna con un brano pop dalle sonorità fresche, leggere e coinvolgenti, già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Con il suo inconfondibile timbro caldo e una melodia orecchiabile fin dal primo ascolto, "Shalalalalla" si candida a diventare l' hashtag musicale dell'estate 2025, un invito a scrollarsi di dosso i pensieri pesanti e vivere il presente con leggerezza. "Shalalalalla": la canzone che scioglie i nodi interiori. Composto un anno e mezzo fa, il brano doveva inizialmente intitolarsi Schalla, ma è stato poi trasformato in un mantra più musicale e spensierato, capace di far sorridere e ballare.