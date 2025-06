Valentino Rossi al Mugello livrea speciale VR46 dedicata all’amico Cesare Cremonini

Un tributo speciale al Mugello: Valentino Rossi e il team Pertamina VR46 si preparano a svelare una livrea unica dedicata a Cesare Cremonini, un amico caro e artista stimato. Le moto di Di Giannantonio e Morbidelli sfoggeranno questa creazione di Aldo Drudi, simbolo di amicizia e passione, pronti a scrivere un nuovo capitolo di emozioni sul circuito toscano. Un omaggio che unisce musica e motori in un weekend indimenticabile.

Tavullia (Pesaro), 19 giugno 2025 - Una livrea speciale, quella che il team Pertamina Enduro VR46 racing si prepara a mettere in mostra per il prossimo weekend del Mugello. Un omaggio grande a un amico di Valentino Rossi, il cantante Cesare Cremonini, che è tuttora impegnato in tour in giro per l'Italia. Per il Gran Premio d'Italia a Scarperia (Firenze), le moto di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli avranno una livrea ideata da Aldo Drudi che ricorderà i colori presenti sulla copertina di 'Alaska baby', l'ultimo album di Cremonini. La creatività dell'artista Drudi ha rappresentato due aurore boreali: il viola e il celeste, in tutte le loro sfumature, si uniscono creando una sinergia che evoca l'unione tra la squadra e il cantante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it