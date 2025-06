Valencia azienda con guerra | 20 milioni in scatola

Valencia, azienda in fermento, sta puntando a incassare almeno 20 milioni di euro grazie alla cessione di Javi Guerra, un’operazione che coinvolge intermediari, agenti e club interessati. Questa strategia è stata delineata durante l’ultima riunione a Singapore, dove Ron Gourlay è stato nominato nuovo CEO sportivo. Tuttavia, la gestione di queste trattative sembra complicarsi, lasciando intravedere sfide future per il club e il mercato italiano.

2025-06-18 05:34:00 Calcio italiano: Lui Valencia intende entrare Nelle sue casse, almeno, 20 milioni di Javi Guerra E questo lo sta spostando in intermediari, agenti e club interessati al calciatore. Questa è un’istruzione che è uscita dall’ultima Conclave a Singapore da cui è stato scelto Ron Gourlay Come il nuovo CEO sportivo. Questa figura, invece di semplificare la negoziazione, come è avvenuta Yunus Musah nel 2023 – Aggiungi un po ‘più di vantaggio nella negoziazione. Il Mestalla Club ha comunicato martedì 17 giugno che ha respinto un’offerta di Milan da 20 milioni di euro tra fisso e variabili. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

