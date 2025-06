Va in arresto cardiaco poi la corsa in ospedale | è morto Ivan Terenghi

La tragica scomparsa di Ivan Terenghi, 59 anni, noto nel mondo del ciclismo giovanile, ha sconvolto tutti. Dopo un improvviso arresto cardiaco e una corsa in ospedale, il suo cuore si è fermato, lasciando un vuoto incolmabile. La sua memoria vivrà attraverso i tanti giovani atleti che ha ispirato e guidato lungo il cammino. Il funerale sarà celebrato...

Si è spento in ospedale dopo una breve agonia il 59enne Ivan Terenghi, volto più che noto nel mondo del ciclismo giovanile. La salma è stata ricomposta alla Casa del commiato Zammarchi, dove è stata allestita la camera ardente (visite consentite dalle 8 alle 20): il funerale sarà celebrato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Va in arresto cardiaco, poi la corsa in ospedale: è morto Ivan Terenghi

ADDIO A IVAN TERENGHI, EX CICLISTA E TECNICO DELLA ASPIRATORI OTELLI: AVEVA 59 ANNI - Nonostante il pronto intervento dei medici e dopo due giorni di lotta in terapia intensiva, il tecnico bresciano ci ha lasciato. Da tuttobiciweb.it