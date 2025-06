Va al bar ordina un caffè e si accascia a terra | morto 70enne

un triste promemoria di quanto possa essere improvviso il destino. Un momento di routine si trasforma in una tragedia, lasciando sgomento una comunità intera. La vita è fragile e imprevedibile, e questa drammatica vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di prendersi cura di sé stessi e degli altri, ogni singolo giorno. Sono episodi come questi che ci ricordano quanto sia prezioso ogni attimo.

Un 70enne muore improvvisamente all'interno di un bar in piazza Garibaldi a Naro. Era entrato per prendere un caffè ma non ha fatto in tempo a berlo. Si è accasciato al suolo ed è morto, stroncato da un infarto fulminante davanti agli occhi dei presenti, increduli e sotto choc. Sono. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it