La Virtus Bologna si prepara a un nuovo capitolo, lasciando alle spalle i pilastri del passato per una rivoluzione strategica che potrebbe ridefinire il suo futuro. Con un budget rinnovato tra i 9 e i 10 milioni di euro e nuove leve come Niang, Procida, Alston Jr., la squadra punta a consolidare il suo ruolo di protagonista sia in Italia che in Europa. Alla storia, alla passione e alla voglia di vincere, si unisce una visione ambiziosa: scrivere nuove pagine di successo.

Ricordate il vecchio adagio, "Squadra che vince non si cambia"? Beh, la Virtus campione d'Italia prenderĂ un'altra strada. Frutto della contingenza e di un budget che, come detto dal presidente Massimo Zanetti sarĂ rivisto. Si parla di una cifra tra i 9 e i 10 milioni. Ma è logico pensare che un club, che la stessa Eurolega, ha definito iconico, possa strappare, qualche contratto di sponsorizzazione di un certo livello. Alla storia, alla tradizione e al blasone, si aggiunge quel pezzetto di stoffa tricolore che, da martedì sera, consente ai giocatori di cantare a squarciagola "I campioni dell'Italia siamo noi".

Con 31 punti e 9 rimbalzi Tornike Shengelia è decisivo anche in Gara-3 di queste #LBAFinals Unipol Corporate e regala alla Virtus Segafredo Bologna la vittoria che vale lo Dusko Ivanovic diventa il primo allenatore nella storia a conquistar

V nera, pronta la versione 2.0. Shengelia, Cordinier e Beli ai saluti. Entrano Niang, Procida e Alston jr.

