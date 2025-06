Utilitaria in fiamme nel traffico a Favara | momenti di panico all' Itria

Un episodio di pura paura si è verificato a Favara, quando una utilitaria in fiamme ha improvvisamente attirato l’attenzione dei passanti nei pressi della rotatoria dell'Itria. La scena, documentata da un video amatoriale, ha mostrato la Fiat Punto avvolta dalle fiamme, mentre i vigili del fuoco intervenivano tempestivamente per domare il rogo. Momenti di panico e preoccupazione che ricordano quanto sia importante essere sempre preparati alle emergenze.

Utilitaria in fiamme a Favara: una Fiat Punto è andata a fuoco nei pressi della rotatoria dell'Itria. Alcuni passanti hanno girato un video col cellulare immortalando i momenti in cui la vettura veniva divorata dall'incendio. Sul posto, per spegnere il rogo, sono intervenuti i pompieri.

