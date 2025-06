Utenze idriche Veronese ribatte a Brunetti | Le dichiarazioni del vicesindaco aggravano la vicenda

Le recenti affermazioni del vice sindaco Brunetti, secondo cui “l’ente Comune non ha l’obbligo di mettere i contatori dell’acqua nei suoi edifici e le somme dell’acqua consumata per se stesso non vanno messe in bilancio”, non solo sono errate sul piano giuridico e amministrativo, ma finiscono per aggravare una vicenda già complessa. La posizione di utenze idriche veronese ribatte con fermezza, sottolineando l’importanza della trasparenza e della correttezza nella gestione pubblica delle risorse.

"Le recenti affermazioni del vice sindaco Brunetti, secondo cui “l’ente Comune non ha l’obbligo di mettere i contatori dell’acqua nei suoi edifici e le somme dell’acqua consumata per se stesso non vanno messe in bilancio”, non solo sono errate sul piano giuridico e amministrativo, ma finiscono. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Utenze idriche, Veronese ribatte a Brunetti: "Le dichiarazioni del vicesindaco aggravano la vicenda"

In questa notizia si parla di: brunetti - utenze - idriche - veronese

Denuncia su utenze idriche, la replica di Brunetti: "Affermazioni false e strumentali" - Palazzo San Giorgio risponde con fermezza alle accuse di Simone Veronese sulle utenze idriche, smascherando le affermazioni false e strumentali che rischiano di gettare ombre ingiuste sulla gestione pubblica.

Utenze idriche, Veronese ribatte a Brunetti: Le dichiarazioni del vicesindaco aggravano la vicenda; Denuncia su utenze idriche, la replica di Brunetti: Affermazioni false e strumentali; Denuncia su utenze idriche la replica di Brunetti | Affermazioni false e strumentali.

Brunetti: "Da Veronese affermazioni false, gravi e strumentali" - Il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria replica alle insinuazioni di Veronese in merito all'utilizzo dell'acqua negli edifici pubblici ... Riporta reggiotv.it

Reggio Calabria, Brunetti sulla denuncia di Veronese: “affermazioni false, gravi e strumentali” - Reggio Calabria, Brunetti sulla denuncia di Veronese: "affermazioni false, gravi e strumentali. Scrive strettoweb.com