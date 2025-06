Usa Trump contro nuove immatricolazioni di studenti stranieri | Obbligo di consegnare profili social valutazione su ‘segnali di ostilità’ la stretta dopo stop a immatricolazioni Harvard e colloqui con ambasiciate

Gli Stati Uniti intensificano il controllo sui futuri studenti stranieri, richiedendo loro di condividere i profili social per valutare la loro "ostilità" potenziale. Questa stretta, che ha portato allo stop delle immatricolazioni a Harvard e ai colloqui con ambasciate, solleva critiche e preoccupazioni sui limiti alla privacy e sulla discriminazione. È un passo deciso verso una politica più rigida, ma c’è chi teme che possa compromettere l’apertura internazionale del sistema educativo americano e alimentare tensioni diplomatiche.

Gli studenti stranieri che chiedono un visto per frequentare scuole e università americane dovranno infatti rendere accessibili i propri profili social, per consentire ai diplomatici Usa di esaminare la loro attività online. In caso di rifiuto saranno considerati "ostili" Nuove linee guida de.