Usa Trump concede una nuova proroga di 90 giorni per TikTok

Il presidente Usa si scaglia nuovamente contro il presidente della Fed Powell: "Sta costando miliardi al Paese". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, Trump concede una nuova proroga di 90 giorni per TikTok

In questa notizia si parla di: trump - concede - proroga - giorni

Dazi, Trump concede una tregua ma l’Ue resta nel mirino: l’impatto sul Pil e i settori più colpiti - In un contesto di tensioni commerciali, il presidente americano Donald Trump ha deciso di posticipare l'applicazione dei dazi al 50% per l'Unione Europea, inizialmente previsti per il 1° giugno, a causa di una conversazione con la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen.

#TikTok, #Trump concede una nuova proroga: altri 90 giorni per trovare un acquirente Vai su X

È la terza volta che Trump estende i termini per l’entrata in vigore del divieto imposto dal Congresso Vai su Facebook

TikTok, Trump concede una nuova proroga: altri 90 giorni per vendere; TikTok ban, Trump prende tempo e dichiara una nuova proroga di 90 giorni; Trump concede una nuova proroga a TikTok: altri 90 giorni per evitare il ban.

TikTok ban, Trump prende tempo e dichiara una nuova proroga di 90 giorni - TikTok resta online negli USA, per ora: Trump concede una nuova proroga di 90 giorni al ban. Riporta tecnologia.libero.it

Trump ha firmato una proroga di 90 giorni per TikTok - (askanews) – Il presidente Donald Trump ha annunciato su Truth social di aver firmato un nuovo ordine esecutivo per prorogare di 90 giorni il termine previsto per la chiusura di TikT ... Secondo askanews.it