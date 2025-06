Usa Trump concede una nuova proroga di 90 giorni per TikTok | Lunedì partirà per il vertice Nato in Europa

Trump concede una proroga di 90 giorni a TikTok, mentre si prepara per il vertice in Europa, segnando un nuovo capitolo nelle tensioni internazionali. Nel frattempo, il presidente americano critica duramente Powell, accusandolo di costare miliardi al Paese. Questi eventi mostrano come le decisioni politiche e economiche siano sempre più intrecciate, influenzando il futuro globale e le vite di milioni di cittadini. La scena internazionale si prepara a nuovi sviluppi, pronti a cambiare gli equilibri.

Il presidente americano si scaglia nuovamente contro il presidente della Fed, Powell: "Sta costando miliardi al Paese".

Dazi, Trump concede una tregua ma l’Ue resta nel mirino: l’impatto sul Pil e i settori più colpiti - In un contesto di tensioni commerciali, il presidente americano Donald Trump ha deciso di posticipare l'applicazione dei dazi al 50% per l'Unione Europea, inizialmente previsti per il 1° giugno, a causa di una conversazione con la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen.

