Urbino infermiere prese a calci e pugni da una paziente | In corsia servono i bodyguard Due mesi fa un sanitario massacrato in Psichiatria

La violenza negli ospedali sta crescendo, mettendo a rischio la sicurezza di chi lavora con dedizione e passione. Due infermiere di Urbino sono state brutalmente aggredite da una paziente durante il turno notturno, evidenziando l’urgenza di misure concrete per proteggere il personale sanitario. Servono interventi immediati e strutturali, come l’adozione di bodyguard nei reparti più delicati, per garantire la sicurezza di chi si dedica alla cura degli altri.

URBINO - Due giovani infermiere sono state aggredite, la notte scorsa, da una paziente. Sono state colpite da una raffica di calci e pugni, senza reali motivazioni, nel cuore della notte. La violenza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Urbino, infermiere prese a calci e pugni da una paziente: «In corsia servono i bodyguard». Due mesi fa un sanitario massacrato in Psichiatria

In questa notizia si parla di: urbino - infermiere - calci - pugni

