Urbana Aps vola a Madrid con Erasmus+ per il quarto progetto di mobilità internazionale

Urbana APS, l’associazione di promozione sociale con sede tra Palmi e Reggio Calabria, si prepara a volare a Madrid con Erasmus per il suo quarto progetto di mobilità internazionale. Con un team di 20 professionisti dedicati a cultura, sociale, formazione ed educazione, l’associazione continua a espandere i propri orizzonti, promuovendo scambi e innovazione. La loro avventura europea rappresenta un passo decisivo nel rafforzare connessioni internazionali e creare nuove opportunità di crescita.

