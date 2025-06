Urawa Red Diamonds tra i club più prestigiosi in Asia | chi sono i prossimi avversari dell’Inter

Gli Urawa Red Diamonds, tra i club più prestigiosi d'Asia, si preparano a sfidare l'Inter nella seconda giornata del Gruppo E della FIFA Club World Cup 2025. Con una storia ricca di successi e un passato che risale al 1950, questa squadra giapponese rappresenta un’avversaria di altissimo livello. Ma chi sono i prossimi avversari dell’Inter? Scopriamo insieme le emozionanti sfide che attendono i nerazzurri in questa competizione mondiale.

Gli Urawa Red Diamonds si presentano alla seconda giornata del Gruppo E della FIFA Club World Cup 2025 come una delle squadre più titolate del calcio asiatico. Chi sono i prossimi avversari dell'Inter? STORIA PIENA DI SUCCESSI – Fondati nel 1950 come sezione calcistica del circolo sportivo delle industrie pesanti Mitsubishi, gli Urawa Red Diamonds hanno iniziato la loro avventura nel calcio giapponese come squadra aziendale. Nel 1965, sono stati tra i membri fondatori della Japan Soccer League (JSL) e hanno subito dimostrato il loro valore vincendo il campionato nel 1969. a formazione di Saitama si è qualificata alla rassegna mondiale grazie alla vittoria della AFC Champions League 2022, conquistata nella doppia finale giocata a maggio 2023 contro l'Al Hilal (1-1 all'andata, 1-0 al ritorno).

