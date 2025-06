Uomo trovato morto in auto in pieno centro | indagano i carabinieri

Un enigma avvolge il cuore pulsante della città: questa mattina, un uomo è stato trovato senza vita all’interno di una Smart rossa parcheggiata tra via Arpaia e via Zuretti. Le autorità stanno indagando sul tragico evento, cercando di ricostruire le ultime ore e il motivo di questa scomparsa improvvisa. La comunità si interroga: cosa si cela dietro questa drammatica scoperta?

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questa mattina all'interno di una Smart rossa parcheggiata tra via Arpaia e via Zuretti, nel cuore del centro cittadino di.

