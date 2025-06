Uomo trovato morto in auto a Foggia s' indaga per omicidio

Una tragica scoperta scuote il cuore di Foggia: un uomo è stato trovato senza vita all’interno di una Smart rossa nel centro della città. Le forze dell’ordine sospettano un omicidio e stanno lavorando a ritmo serrato per fare luce sulla vicenda. Sul luogo sono intervenuti il magistrato di turno e i tecnici del reparto investigazioni scientifiche, impegnati in un'indagine che potrebbe riscrivere le sorti di questa intricata vicenda.

I carabinieri sospettano sia stato ucciso l'uomo trovato morto poco fa in una Smart rossa parcheggiata in pieno centro a Foggia. Si indaga quindi per omicidio. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno. Stanno operando i militari del comando provinciale di Foggia insieme ai colleghi del reparto investigazione scientifiche.

