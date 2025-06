Uomo ricercato in tutta Europa per violenza sessuale arrestato ad Ancona i dettagli dell' operazione

Un arresto che scuote l’Europa: un uomo ghanese di 30 anni, ricercato per violenza sessuale in Germania, è stato catturato ad Ancona. L’operazione, frutto di una collaborazione internazionale, dimostra ancora una volta l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire giustizia e sicurezza. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa significativa operazione.

Un uomo ghanese di 30 anni è stato arrestato ad Ancona per violenza sessuale su mandato delle autorità tedesche.

