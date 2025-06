Uomini e Donne nuovo amore per Mario Verona | il nome di lei e la dedica

Dopo le emozioni del passato, Mario Verona torna al centro dell’attenzione con un nuovo amore. L’ex volto di Uomini e Donne ha condiviso sui social un bacio appassionato, accompagnato da una dedica speciale che ha fatto il giro del web. Chi è la misteriosa donna che ha conquistato il cuore di Mario? Scopriamo insieme il nome e i dettagli di questa nuova storia d’amore.

Mario Verona, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha una nuova fidanzata. Sul suo profilo Instagram ha ufficializzato la sua relazione con uno scatto che li ritrae complici e sorridenti durante un bacio appassionato. Il ragazzo siciliano ha voluto fare anche una dedica davvero importante alla sua nuova ragazza, scatenando tantissime reazioni. Scopriamo lei chi è. Uomini e Donne news: il nome della nuova fidanzata di Mario Verona. La protagonista dello scatto si chiama Mara Iannelli, e secondo alcune indiscrezioni sarebbe una donna lontana dal mondo della televisione. E’ invece attiva nel settore del benessere e molto riservata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

