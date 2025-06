Uomini e Donne 2025-2026 famoso cavaliere verso il ritorno | sarà tronista?

Dopo un lungo periodo di assenza, uno dei cavalieri più amati di Uomini e Donne potrebbe tornare in scena come tronista nella prossima edizione 2025-2026. Le voci di backstage e il suo silenzio social alimentano le speranze dei fan di rivederlo protagonista del dating show di Canale 5. È pronto a sorprendere ancora una volta? Scopriamo di chi si tratta e cosa potrebbe riservare il futuro di questo affascinante personaggio.

Uno dei cavalieri del parterre più amati di sempre torna al centro del gossip per un possibile ritorno a Uomini e Donne. Dopo un lungo periodo di assenza dai riflettori, il suo silenzio social e alcune voci provenienti dal backstage del programma alimentano la speranza dei fan. La nuova edizione del dating show di Canale 5 potrebbe aprirsi con un clamoroso colpo di scena: sarà proprio lui il tronista? Scopriamo di chi si tratta. Il silenzio social di Riccardo fa discutere. Da settimane, Riccardo Guarnieri non pubblica contenuti sui suoi profili Instagram e Facebook. Per molti, questa scelta non è casuale. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne 2025-2026, famoso cavaliere verso il ritorno: sarà tronista?

In questa notizia si parla di: uomini - donne - ritorno - sarà

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Chiara They e Sara Breidenbach tra le donne, e Alex Ranghieri e Manuel Alfieri tra gli uomini, hanno messo le mani sul primo trofeo della stagione nella tappa di apertura del Campionato Italiano di beach volley a Caorle Vai su Facebook

Uomini e Donne, la data del ritorno su Canale 5: ci sarà un gavettone in studio; Uomini e Donne, anticipazioni del 28 agosto: torna Gemma Galgani, ecco (finalmente) i nuovi tronisti; Uomini e Donne, ex cavaliere sul ritorno di Mario Cusitore: “Non sarà nel parterre over per molto tempo, deve salire sul trono”.