Unomattina una questione di identità | anche d' estate

Unomattina Estate si conferma come un faro di leggerezza e informazione, affrontando questioni di identità anche sotto il sole estivo. Con la rubrica di Klaus Davi, "Tele...raccomando", il programma offre un mix vivace di soft news, consigli pratici e momenti di intrattenimento, dimostrando che anche in tempi delicati si può conquistare il pubblico con autenticità e varietà. È la prova che, anche in estate, l’informazione può essere brillante e coinvolgente.

Vi proponiamo "Tele.raccomando" la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( Unomattina Estate ) Non è facile in questo momento delicato mandare in onda un contenitore orientato più sulle soft news e portare a casa ascolti. Ma la versione estiva di Unomattina sembra essere partita col piede giusto. Il mix di temi come consigli per la casa, per la salute, le proprietà delle verdure oppure la musica di Alex Britti o i record d’apnea della pluricampionessa Alessia Zecchini lunedì ha spinto il format al 17.2% di share con 700mila spettatori, con una curva in salita fino al 18%, una delle performance migliori dall’inizio di questa nuova edizione, la 34esima. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Unomattina, una questione di identità: anche d'estate...

