Università per la prima volta il Politecnico di Milano nella Top 100 QS Ranking ma l’Italia resta indietro

Per la prima volta, il Politecnico di Milano entra nella Top 100 del QS World University Ranking, un traguardo storico che premia l’eccellenza italiana nel campo dell’ingegneria e del design. Tuttavia, il panorama nazionale resta in chiaroscuro: sebbene l’Italia si posizioni seconda in Europa per numero di studenti internazionali, le criticità strutturali e i progressi ancora limitati evidenziano come il cammino verso un sistema universitario davvero competitivo sia ancora lungo.

Per la prima volta un'Università italiana entra nella Top 100 del QS World University Ranking: il Politecnico di Milano è 96° al mondo. Ma il quadro complessivo rimane in chiaroscuro. L'Italia è seconda in Europa per numero di presenze, ma i miglioramenti sono pochi e le criticità strutturali ancora profonde. Il ranking 2026 mostra luci

