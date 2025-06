UniCredit Orcel | su M&A oggi governi interventisti noi seguiamo regole

In un panorama bancario sempre più influenzato dall'interventismo governativo, la nostra priorità è chiara: seguire le regole, mantenendo saldi principi e valori. Di fronte a sfide e opportunità post-Covid, crediamo che la trasparenza e l’integrità siano la strada migliore per garantire un futuro solido e sostenibile per tutti gli stakeholder. La direzione giusta si traccia con coerenza e rispetto delle regole, perché il vero successo nasce dalla fermezza nei valori.

Milano, 19 giu. (askanews) – Sul fronte M&A bancario “dopo il Covid i governi, soprattutto europei, hanno preso una posizione molto più interventista. Quindi cosa fai? Fai lobby al Governo per fare M&A e averlo dalla tua parte o fai M&A secondo le regole corrette e speri di arrivare in fondo? Noi siamo dell’opinione di fare la seconda cosa, perché crediamo che la nostra banca debba reggersi su principi e valori per i nostri azionisti e per i nostri clienti che sono i nostri, e non fare altre cose”. Lo ha detto il Ceo di UniCredit, Andrea Orcel, nel corso dell’evento Young Factor promosso dall’Osservatorio Giovani Editori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

