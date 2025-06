Unicredit-Bpm via libera Ue all’operazione | si alla fusione con cessione di 209 sportelli

Unicredit e Banco Bpm ottengono il via libera condizionato dalla Commissione Europea per la loro fusione, con la cessione di 209 sportelli. Un passo importante che apre nuove prospettive nel settore bancario italiano, garantendo allo stesso tempo il rispetto delle normative europee. Questa decisione rappresenta un capitolo cruciale nel processo di consolidamento finanziario, segnando un cambiamento strategico che influenzerĂ il futuro delle banche nostrane.

Via libera condizionato dalla Commissione Europea all'integrazione tra Unicredit e Banco Bpm che risulterebbe dal successo dell'offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata dalla banca di piazza Gae Aulenti, attualmente sospesa. L'esecutivo ha approvato la fusione, in base al regolamento Ue sulle concentrazioni. L'approvazione è subordinata al pieno rispetto degli impegni offerti da Unicredit.

